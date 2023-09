Le code de la route bientôt enseigné à l’école

Le Congrès a adopté à l’unanimité la proposition après des débats et plusieurs amendements. Les indépendantistes ont mis en avant les questions de coûts dans le contexte actuel du territoire. En 2024, 1 000 collégiens et lycéens testeront l’enseignement obligatoire et gratuit du code de la route dans leur établissement. Après cette expérimentation, les élus étudieront sa généralisation. Virginie Ruffenach (Rassemblement-LR), à l’origine du projet, espère que cela « participera à faire diminuer notre accidentologie routière catastrophique qui génère tant de drames et tant de peines ».

B.B.