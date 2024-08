Le CMS de l’île des Pins n’a plus qu’un médecin

Depuis le 5 août, le centre médico-social de Vao est ouvert à des horaires aménagés pour préserver son unique praticien, fait savoir la province Sud. Conséquence « des exactions ayant débuté au mois de mai et à l’agression de la famille d’un de nos médecins ». La collectivité annonce aussi le départ de la sage-femme et l’annulation des vacations du dentiste sur l’île. Elle conseille aux patients fragiles et aux femmes enceintes de se rapprocher de la Grande Terre.