C’est en 1992 que la chorale du Conservatoire est devenue le Chœur Amadeus sous l’impulsion de Jean-Clément Bonifay. 11 chefs de chœurs l’ont imprégné de leur marque jusqu’à Claire Ghesquière, en fonction depuis neuf ans. « L’une des meilleures » selon les chanteurs qui louent son « oreille extraordinaire, sa sympathie, son exigence » et ses créations musicales.

Contrairement aux idées reçues, on trouve dans la chorale tous les niveaux. « Lorsqu’ils nous rejoignent, la plupart des chanteurs ont une expérience mais certains n’ont jamais chanté. Ils n’ont pas forcément une voix fabuleuse mais on a parfois de belles surprises », relate Claire Ghesquière.

Deux soirées Le spectacle Au fil du chœur propose, sur le thème du voyage, un répertoire de pièces chantées par le passé (variété internationale, classique, chants traditionnels) en français, anglais, maori et nengone. Après les deux soirées au Conservatoire, il devrait être présenté à Boulouparis.

Ce qu’il faut avant tout, c’est « du travail et de la rigueur ». Roger Decourt, président durant de nombreuses années et président d’honneur, fait partie des plus anciens, il est au pupitre des hommes à voix de basses. « C’est un plaisir de chanter ensemble », et « on espère toujours progresser ».

« UNE SORTE DE LIBÉRATION »

Rodolphe Tojib est le dernier arrivé, il y a quatre mois. Totalement débutant. « J’ai toujours eu envie de chanter et une connaissance m’a convaincu de venir. Chanter me procure une sorte de libération. J’en ai du mal à dormir ! Et j’apprécie la gentillesse des gens. » Il ne se sent pas encore capable de se produire devant « un public averti », mais aidera en coulisse, notamment les enfants aux techniques « super avancées ».

C’est Claire Ghesquière qui les a fait entrer, souligne Françoise Boisne, secrétaire de l’association présidée par Bernadette Thovez. « Leur présence apporte beaucoup de fraîcheur, une connexion entre les générations et forcément de jolies voix claires. Nous avons espoir qu’ils rejoignent un jour le chœur des adultes. »

Photo : La chorale compte 31 adultes et un chœur de 11 enfants. / DR

Chloé Maingourd