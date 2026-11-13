Le Château Royal s’engage dans la lutte contre le cancer

Mardi 10 novembre, le Château Royal a remis un chèque d’un million de francs à la Ligue contre le cancer de Nouvelle-Calédonie. Issue des dons récoltés durant le mois d’octobre, cette somme permettra d’améliorer le quotidien des patients, de soutenir le fonctionnement de l’association et de contribuer au financement de la recherche.
En Nouvelle-Calédonie, pas moins de 2 000 personnes sont concernées par le cancer, dont environ 450 par le cancer du sein. Pour les accompagner tout au long de leur parcours de soins, notamment dans leurs démarches médicales, administratives et logistiques, la Ligue contre le cancer mène chaque année des actions de collecte de fonds.
Mardi 10 novembre, l’association s’est vue remettre un million de francs par le Château Royal. Un don provenant de la vente de produits de la gamme Pure Fiji, commercialisés à l’Aqua Royal spa. « Ces produits sont proposés toute l’année au sein du spa, mais pour ce mois-ci, nous avons décidé de proposer la gamme Frangipanier, aux teintes roses et de reverser une partie de leurs ventes à l’association. Chaque commande était accompagnée d’un ruban rose, un geste symbolique pour relayer le message de prévention auprès de nos clients », précise Marion Battaglia, directrice du complexe hôtelier.
Des fonds ont également été collectés le 25 octobre, journée durant laquelle le Château Royal proposait une offre comprenant une entrée au parcours aquatonic, suivie d’un déjeuner ou d’un dîner au restaurant L’Escale. Des jeux de lumière sublimant les jardins de l’hôtel jusqu’à l’assiette, la couleur rose était à l’honneur. Une grande première, pour le Château Royal, mais sûrement pas la dernière. « Cet engagement nous tenait profondément à cœur. Soutenir cette cause essentielle était une évidence pour l’ensemble de nos équipes », souligne sa directrice.
ACCOMPAGNER LES PATIENTS
Une action « magnifique » pour Jean-Maurice Sotirio, président de la Ligue, qui a salué l’engagement des équipes du Château Royal et de l’Aqua Royal spa. « En dehors de ce chèque, ce qui est intéressant, c’est le message qui a été transmis aux clients à travers ces actions. Sensibiliser, informer, c’est cela qui donne envie aux gens de faire autrement », appuie-t-il.
Cette somme sera répartie de la manière suivante : 70 % seront consacrés aux patients, 20 % au fonctionnement de l’association et de ses trois antennes, situées à Koné, Bourail et Ponérihouen, et 10 % à la recherche.
La part destinée aux patients permettra notamment de financer des aides financières, l’accompagnement et le suivi de leur parcours de soins, des solutions d’hébergement ainsi qu’un soutien administratif, logistique et juridique.
Ce chèque vient également compenser un manque cruel de bénévoles, le plus gros défi de la Ligue contre le cancer. « Aujourd’hui, c’est une denrée rare. La question, c’est comment réussir à pérenniser les équipes ? Faire en sorte qu’elles aient envie de rester ? », s’interroge Jean-Maurice Sotirio.
Nikita Hoffmann