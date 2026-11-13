Le Château Royal s’engage dans la lutte contre le cancer

Mardi 10 novembre, le Château Royal a remis un chèque d’un million de francs à la Ligue contre le cancer de Nouvelle-Calédonie. Issue des dons récoltés durant le mois d’octobre, cette somme permettra d’améliorer le quotidien des patients, de soutenir le fonctionnement de l’association et de contribuer au financement de la recherche.

En Nouvelle-Calédonie, pas moins de 2 000 personnes sont concernées par le cancer, dont environ 450 par le cancer du sein. Pour les accompagner tout au long de leur parcours de soins, notamment dans leurs démarches médicales, administratives et logistiques, la Ligue contre le cancer mène chaque année des actions de collecte de fonds.

Mardi 10 novembre, l’association s’est vue remettre un million de francs par le Château Royal. Un don provenant de la vente de produits de la gamme Pure Fiji, commercialisés à l’Aqua Royal spa. « Ces produits sont proposés toute l’année au sein du spa, mais pour ce mois-ci, nous avons décidé de proposer la gamme Frangipanier, aux teintes roses et de reverser une partie de leurs ventes à l’association. Chaque commande était accompagnée d’un ruban rose, un geste symbolique pour relayer le message de prévention auprès de nos clients », précise Marion Battaglia, directrice du complexe hôtelier.