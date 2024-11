Le Château Royal dévoile tous ses atouts

La prestation du groupe Zebra a duré plus de deux heures dans un format trio acoustique au large répertoire de classiques, notamment rock, « ce qui correspond parfaitement à l’ambiance et au style de l’hôtel », sous les deux nouvelles tentes récemment installées en permanence dans les jardins. © Thibault Audouin

Spa, restauration et animations musicales… Se détendre peut prendre de multiples facettes au complexe du Château Royal. En témoigne la journée organisée mercredi 13 novembre avec la découverte du Parcours Aquatonic®, le lancement de la nouvelle carte Tea Time et le concert sous les tentes aménagées dans les jardins.

L’hôtel emblématique de l’Anse-Vata a ouvert gratuitement les portes du Parcours Aquatonic®, mercredi 13 novembre. L’occasion de profiter d’un lieu unique en Nouvelle-Calédonie de 300 m2 dédié à la relaxation, au bien-être et à la remise en forme.

L’espace, inauguré en 2011 en même temps que l’Aqua Royal spa, a depuis séduit une clientèle fidèle. Plus de 164 personnes ont pu bénéficier de cette opération, invitées à se délasser dans les deux bassins chauffés avec ateliers et jets hydromassants par créneau d’une heure, « afin de permettre à un maximum de personnes de profiter de l’expérience », indique le service marketing et communication. Une manière « d’offrir aux Calédoniens qui ne connaissaient pas encore le Parcours Aquatonic® la possibilité de le tester », et « de remercier nos clients pour leur soutien ».

SCONES À L’ANGLO-SAXONNE

Le même jour, le Château Royal a lancé sa nouvelle carte Tea Time, inspirée « de cette tradition britannique très prisée dans les pays anglophones, notamment dans les hôtels de luxe et les salons de thé », développe le service marketing et communication.

Au menu, sur le deck extérieur face à la mer, pour les gourmets et les gourmands, une sélection d’amuse-bouche salés et sucrés, pâtisseries, mignardises, tartes, mini sandwiches et, surtout, les fameux scones, ces petits gâteaux moelleux accompagnés de crème fouettée épaisse et de confiture, souvent de fraise ou de framboise, typiques du tea time.

En accompagnement, les amateurs de thé peuvent déguster les différentes variétés haut de gamme de la marque singapourienne TWG Tea vendues dans l’établissement hôtelier, maintenant également disponibles à la Maison du pain calédonien. Une évidence, pour l’équipe, d’associer les deux. « Nous voulions aussi répondre aux attentes de notre clientèle étrangère et démontrer que le Château Royal se distingue des autres établissements du territoire avec cette offre. »

COCKTAILS ET CONCERT

Quoi de mieux, pour clore cette journée, qu’un concert au coucher de soleil dans les jardins, complété par une proposition de cocktails, auquel plus de 150 personnes ont participé, emmenées par les interprétations acoustiques du groupe Zebra. Le complexe hôtel-restaurant-spa reprendra la formule des concerts mensuels après les fêtes de fin d’année, pendant la période estivale. La dynamique se poursuit. D’ici là, des menus spéciaux accompagnés d’animations seront mis en place pour Noël et la Saint-Sylvestre.

Le Château Royal comprend la Cave du Château, l’Escale et l’Aqua Royal spa. Le Parcours Aquatonic® est ouvert tous les jours de 9 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures. L’entrée inclut l’accès au sauna et au hammam, une serviette, un bonnet de bain et un casier. Renseignements et réservations au 29 64 44 et 23 01 30.