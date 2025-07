Le changement climatique s’invite à l’université

Après une première édition à Dumbéa en 2024, le gouvernement organisera le Forum calédonien du changement climatique sur le campus universitaire de Nouville, le 22 juillet. L’évènement, préparé en collaboration avec l’UNC, mettra en évidence les avancées réalisées au niveau des actions d’adaptation, avec un accent sur la recherche scientifique. « Accueillir l’évènement à l’université, c’est pouvoir amener l’apport de la recherche et des connaissances scientifiques sur un sujet sur lequel les connaissances évoluent très vite », a présenté la présidente, Catherine Ris.

En matinée, les participants pourront assister à des tables rondes sur la stratégie calédonienne (8 h 30 – 11 h 45), sur l’océan et le climat (9 h 00 – 9 h 45), en savoir davantage sur les premiers résultats des projets Clipssa et MaHeWa (10 h 15 – 11 h 00) et sur les enjeux et leviers du changement climatique pour les acteurs économiques (11 h 00 – 11h45). L’après-midi sera consacrée à des mini-séminaires thématiques (agriculture, alimentation et usage de l’eau, implication de jeunesse, etc.). Ces 50 dernières années, en Nouvelle-Calédonie, la température moyenne a augmenté de 1,3°C.