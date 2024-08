Le Cese unanime sur les packs de serviettes hygiéniques

Le 2 août, le Conseil économique, social et environnemental a approuvé une délibération du Congrès instituant un pack solidaire de serviettes hygiéniques lavables (SHL) pour les jeunes filles âgées de 10 à 25 ans. Néanmoins, le texte est arrivé au « mauvais moment » et risque de ne pas être pris en compte, regrette Pascale Daly, présidente de la commission des femmes. Le Cese demande que les distributions s’accompagnent de sensibilisation en matière d’entretien et d’hygiène et que le choix se porte plutôt sur des culottes menstruelles lavables.