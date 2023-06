Le Cese se saisit de la question de l’égalité au travail

64 RECOMMANDATIONS

Dans son travail de plus de 70 pages, le Cese propose notamment d’inscrire le principe d’égalité dans tous les futurs textes régissant la Nouvelle-Calédonie, d’encourager la montée en compétence des femmes grâce à la formation continue, de mettre en place des politiques de rémunération équitable et transparente avec des sanctions, d’aligner progressivement le congé paternité ou du second parent sur la durée du congé maternité, d’améliorer la flexibilité du travail sur demande en proposant par exemple la semaine de quatre jours, de mettre en place un congé spécial pour les règles douloureuses ou l’endométriose.

Le Cese recommande aussi de légiférer sur les quotas de parité dans le privé et le public, d’imposer la parité en politique. « Nous militons pour le partage des tâches et des pouvoirs à tous les niveaux. Politique, professionnel, scolaire, sportif, familial, etc. », souligne Pascale Daly.

Le Conseil juge que les attentes restent encore nombreuses et vont effectivement bien au-delà du travail. Pour Corinne Quinty, « certaines recommandations pourront être mises en place rapidement, à commencer par l’alignement du public au privé ». Elle espère que ce document deviendra une « référence ».

L’institution a produit pour l’État quatre contributions qui pourront aussi servir au gouvernement et au Congrès. Les trois autres concernent la sécurisation des infrastructures et des populations face à l’érosion du littoral, un nouveau modèle agricole pour mieux appréhender les enjeux de la transition écologique et la mise en œuvre de l’évaluation des politiques publiques pour les institutions. Des sujets « transversaux et surtout fondamentaux pour une société plus juste et égalitaire ». L’ensemble des travaux a été remis au préfet Rémi Bastille, jeudi 19 juin.

C.M