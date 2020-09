Le Conseil économique social et environnemental s’est réuni, le 4 septembre, afin de se prononcer sur les projets de création de taxe d’extraction et de redevance minière visant à alimenter un fonds pour les générations futures. Les conseillers ont émis un avis réservé.

Les projets de texte visant la mise en place d’une taxe et d’une redevance sur l’extraction et l’exportation de minerai sont décidément mal engagés. Après avoir échoué à désigner un rapporteur pour leurs instructions au Congrès, les deux textes ont reçu, le 4 septembre, un avis réservé du Conseil économique, social et environnemental, réuni en séance plénière.

Pour mémoire, le premier des projets de loi concerne la redevance d’extraction dont le produit aurait vocation à abonder les budgets des trois provinces, mais essentiellement celles du Nord et du Sud, ainsi que les communes minières. Le second vise à instaurer une taxe sur les exportations de minerai dans le but d’alimenter un fonds pour les générations futures. Dans l’attente de sa création effective, le produit de la taxe sera versé au Fonds nickel.