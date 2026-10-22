Le Cese favorable aux exportations encadrées des RGM

Le Conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie a rendu, le 20 octobre, un avis favorable à la majorité au projet encadrant l’ex- portation de minerais des réserves géographiques métallurgiques (RGM). Il définit les cas d’exportation, dont les minerais impossibles à valoriser localement. Le Cese recommande une comparaison homo- gène des prix, une estimation annuelle des besoins des métallurgistes et un plafond à la contribution provinciale. Il demande aussi d’actualiser le schéma minier de 2009.