Le Cese favorable aux exportations encadrées des RGM

Le Conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie a rendu, le 20 octobre, un avis favorable à la majorité au projet encadrant l’ex- portation de minerais des réserves géographiques métallurgiques (RGM). Il définit les cas d’exportation, dont les minerais impossibles à valoriser localement. Le Cese recommande une comparaison homo- gène des prix, une estimation annuelle des besoins des métallurgistes et un plafond à la contribution provinciale. Il demande aussi d’actualiser le schéma minier de 2009.
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