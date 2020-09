Réunie en séance plénière, le 23 septembre, l’assemblée du Conseil économique, social et environnemental a prononcé un avis défavorable au projet de loi visant à modifier l’heure légale. L’objectif de ce texte était de permettre des économies de consommation électrique, mais aussi d’encourager les activités de loisir en fin de journée, avec une heure de soleil en plus. L’idée n’est pas nouvelle, mais n’était jamais arrivée jusqu’au Congrès. Avant que le texte ne soit examiné par les élus du boulevard Vauban, le Cese s’est positionné contre, prenant à contre-pied la commission qui s’était, pour sa part, prononcée pour. Elle avait toutefois dressé des recommandations : la mise en place d’une phase de test, l’engagement d’une réflexion sur l’organisation de la vie professionnelle, scolaire et sociale ou encore définir des indicateurs permettant de mesurer les conséquences d’une telle modification.