Le document remis localement n’est pas considéré à 22 000 kilomètres. Or, depuis le 1er juillet, pour pouvoir se déplacer dans les pays de l’Union européenne ou encore en Suisse, en Islande, en Norvège, à Monaco, il faut présenter un document nominatif attestant de notre parcours de santé face au Covid-19. Il vise à garantir l’authenticité des informations vaccinales et de faciliter le contrôle aux frontières. Par ailleurs, ce mercredi 21 juillet, le pass sanitaire est entré en vigueur en Métropole. Il est nécessaire pour accéder aux lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes et devrait être étendu fin août dans les restaurants, cafés, les autobus ou les avions pour les longs voyages.

Un document médical

Le certificat Covid numérique européen permet de conserver et d’authentifier les documents de vaccination ; ceux relatifs aux tests PCR- Covid-19 ou de rétablissement au Covid-19. Sous format papier, il comporte un QR code à présenter lors des contrôles à l’embarquement, aux frontières ou dans les autres lieux lorsqu’il est demandé. Il peut être scanné avec un smartphone, ce qui permet d’importer son certificat dans une application comme TousAntiCovid. Par la suite, les personnes pourraient être dispensées de documents papier.