« Un centre de détention avec des valeurs »

« Il s’agit d’un centre de détention avec des valeurs sur lesquelles nous avons pu échanger, soulignait encore Brigitte Ernoult-Cabot. Un centre, ce ne sont pas seulement des murs. C’est aussi de la réinsertion et c’est toujours plus facile quand on est à proximité de sa famille, de ses amis ainsi que de ses traditions. » De fait, 30 % de personnes enfermées au Camp-Est sont originaires de la province Nord. L’idée est donc de pouvoir leur permettre de se rapprocher de leurs cellules familiales tout en insistant sur le volet réinsertion. Les détenus devraient se voir proposer un programme d’activités plus fourni qu’à Nouméa, qu’il s’agisse de formations, mais aussi d’activités culturelles et sportives.

Les familles bénéficieront, par ailleurs, de conditions d’accueil soignées. Plusieurs espaces avec des conditions de détention différentes ont été imaginés. Le premier, au « régime contraint », comprendra un quartier d’accueil et d’évaluation des nouveaux arrivants. Le deuxième, l’espace « régime de confiance », permet aux détenus de circuler librement dans l’enceinte du centre. Le dernier, l’espace de « préparation à la sortie et aménagement des peines », donne la possibilité aux prisonniers de se déplacer à l’extérieur du centre. Chacun des espaces aura une capacité de 40 places. Mais une attention toute particulière a été portée à la zone de préparation à la sortie, qui représente près de 50 % de la surface du centre. Elle abritera des salles d’enseignement et servira de centre de formation professionnelle. Le programme de formation sera défini en fonction des besoins identifiés auprès des entreprises de la région. Il est d’ores et déjà envisagé de proposer des formations agricoles, le centre ayant prévu des surfaces dédiées au maraîchage et à l’élevage.