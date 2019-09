Le dossier fait parler. Il suffit de voir les multiples posts sur la toile, allant jusqu’à indiquer que Calédonie ensemble continue de tout faire pour se saborder. Trop, c’est trop pour les Calédoniens qui ne sont plus dupes.

Depuis plus d’une quinzaine de jours maintenant, l’examen du budget supplémentaire de la Nouvelle-Calédonie est repoussé. La semaine dernière, c’était les élus indépendantistes, du gouvernement, et Philippe Germain, de Calédonie ensemble, qui l’ont retoqué. Pourquoi ? CE reprochait à l’Avenir en confiance de vouloir équilibrer le budget supplémentaire par le biais du budget de répartition, celui qui concerne l’argent reversé aux collectivités (communes et provinces).

Pour Calédonie ensemble, l’Avenir en confiance veut tout simplement faire un cadeau de 4 milliards aux entreprises, « au détriment des collectivités et des Calédoniens plus fragiles ». Les membres du parti avancent que le gouvernement veut combler les 8 milliards qui manquent au budget en raison d’une TGC moins rentable que prévu, alors même que la baisse de rendement de la taxe épargnerait les établissements publics dont la plupart sont en situation financière équilibrée, voire confortable. Calédonie ensemble, par voie de communiqué et interventions dans les médias, dénonce, enfin, un manque de collégialité de la part du président du gouvernement, Thierry Santa. En résumé, pour Calédonie ensemble, ce budget supplémentaire de la Nouvelle-Calédonie creuse ainsi les inégalités, « ce qui va favoriser la revendication indépendantiste. »