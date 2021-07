L’organisation regroupe des acteurs touchés par les difficultés du BTP : des organisations syndicales de salariés (Soenc BTP/Industries- énergie et chimie et USTKE), le syndicat des exploitants carrières et des industriels du béton prêt à l’emploi, la Fédération des entreprises de travail temporaire, la FPME du BTP, la Fédération calédonienne du BTP et la Fédération des industries. Nous avons aussi voulu associer l’Ordre des architectes, le conseil régional du Pacifique Ouest, la Confédération de l’immobilier, la Chambre des bureaux d’études, l’organisation patronale U2P-NC et le syndicat des importateurs et distributeurs.

La composition est-elle vouée à évoluer ? Effectivement, nous avons contacté les gens dont on savait qu’ils étaient touchés par ces difficultés. Cependant, il y en a peut-être d’autres qui souhaitent se joindre à nous, que ce soit dans les organisations syndicales de salariés, de patrons, un promoteur… Nous les encourageons à venir. Quelles actions allez-vous mettre en place ? Dans un premier temps, nous voulons déjà sensibiliser le grand public, car nous nous sommes aperçus que la population ne se rendait pas du tout compte de la gravité de la situation. Beaucoup de gens pensent qu’à partir du moment où ils voient des grues, le BTP fonctionne. Or ce n’est pas le cas et nous avons un travail d’information à faire sur ce point. Vous avez aussi rencontré des institutions. Qu’attendez-vous des élus ? Nos élus, même s’ils mettent de la bonne volonté pour débloquer la situation, ont beaucoup de dossiers urgents en cours, le Ruamm, par exemple. Notre problématique risque de ne pas être prise en compte de manière prioritaire. Nous allons à leur rencontre pour les alerter de notre situation, mais ce que nous souhaitons faire pour relancer le secteur, c’est inciter nos clients, les maîtres d’ouvrage, qui repoussent leurs projets à les mettre en œuvre le plus rapidement possible. Je pense notamment à l’OPT, l’Aviation civile, les communes. Les travaux concernant le col de Katiramona bloqués à cause d’un litige pourraient également être lancés. Il s’agit donc d’une relance à court terme ? On sait très bien qu’il faudra aussi travailler avec nos élus pour gagner en visibilité. Mais ils ne peuvent pas s’engager avant le résultat du référendum et nous avons besoin d’une relance très rapide. On sait qu’entre la conception d’un projet et sa concrétisation, les démarches administratives peuvent être longues. Comment pouvez-vous contourner ce problème ? L’un de nos objectifs est de réduire au maximum ce mille-feuille administratif. Tous les élus que nous avons rencontrés sont favorables à une simplification des procédures. Nous avons également discuté avec l’Ordre des architectes pour voir comment il pouvait agir à ce niveau. Souvent, ce sont des motifs qui nous paraissent insignifiants qui bloquent tout le dossier. Je pense, par exemple, au site de l’ancienne clinique Magnin dont le projet est en cours, mais bloqué au niveau du permis de construire. On va voir avec le promoteur et l’architecte afin de comprendre de quelle manière nous pouvons les assister. L’ensemble du secteur du BTP en difficulté D’après le collectif Alliance urgence construction, 4 000 emplois ont été détruits en 10 ans, passant de 9 500 à 5 600 postes. « Depuis 2017, le BTP est touché par la crise, mais jusqu’à présent, seuls les salariés étaient concernés. Nous avons passé une étape supplémentaire, car le problème concerne maintenant l’ensemble des entreprises du secteur », réagit Vaamei Etuete, secrétaire général du Soenc BTP, qui représente le syndicat au sein du collectif. En 2020, 35 % des faillites font partie du secteur de la construction. Dans son communiqué de presse, il alerte : « Sans nouveaux projets, 2022 sera la pire année jamais vécue par ce secteur ». V.G. ©M.D./DNC FCBTP