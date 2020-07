La Fédération calédonienne du BTP a diffusé un communiqué, le 21 juillet, afin d’alerter sur la situation dans laquelle se trouve le secteur. Selon la fédération, la crise de l’épidémie de Covid-19 a considérablement dégradé la situation du BTP, qui était déjà loin d’être bonne. Depuis plusieurs années, le BTP doit faire face à une véritable crise. L’emploi dans le secteur a été particulièrement touché. Il y a tout juste un peu plus d’un an, en avril 2019, la FCBTP tenait une conférence de presse pour annoncer que le BTP était dans le mur. En huit ans, le nombre de salariés est passé de 9 500 à 5 900. Cette baisse de l’ordre de 40 % se retrouve également au niveau du chiffre d’affaires.

Une fois encore, les responsables de la fédération se sentent exclus du monde économique et demandent où est la visibilité promise. Ils constatent la faiblesse des appels d’offres pour de grands projets et ne sont au courant d’aucune réflexion sur le sujet. La FCBTP rappelle l’importance du secteur pour l’économie, en termes de contributions fiscales, d’emploi et de consommation des ménages. Le communiqué souligne, notamment, la capacité du bâtiment à intégrer les jeunes et les personnes peu qualifiées. Il pointe également les conséquences pour les logements sociaux qui se vident de leurs locataires suite à des pertes d’emploi. La demande de la fédération est claire : que le gouvernement « se dote d’un responsable grands projets pour engager une politique de relance pérenne d’urgence ».