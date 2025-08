Le bilan de la délinquance à mi-année

L’État a communiqué les premiers chiffres lors du conseil provincial de prévention de la délinquance, jeudi 24 juillet, à l’hôtel de la province Sud. L’analyse se fait comparativement à 2023, l’année 2024 ayant été exceptionnelle. Les violences contre les agents dépositaires de l’autorité publique sont en pleine explosion (+96,6 %) : 110 gendarmes et deux policiers ont été blessés depuis le début de l’année.

Progression très inquiétante également des incendies volontaires qui augmentent de 86 %. « Cette évolution semble s’inscrire dans le prolongement des tensions post-émeutes », juge l’État, car ce phénomène était très peu rencontré auparavant. Les cambriolages de résidence connaissent une hausse significative de 28 %, « notamment dans les zones urbaines et périurbaines ».

Les victimes de violences intrafamiliales sont toujours plus nombreuses (+12 %). Il s’agit principalement de femmes (1 408 en six mois) bien que la part des mineurs soit « préoccupante », notamment en zone gendarmerie pour les moins de 15 ans (132 en six mois, 66 en zone police). Les vols avec violences sont aussi en légère augmentation (+ 2 %).

En baisse, les cambriolages de locaux professionnels ou associatifs (- 14 %) et les vols de véhicule (-9,8 %) qui sont majoritairement localisés à Nouméa et Dumbéa. À Nouméa, le secteur le plus touché par ces vols est Magenta (64 véhicules volés sur 164).