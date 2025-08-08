Le barrage de Dumbéa, plus de 70 ans d’histoire

La réalisation des travaux de confortement s’inscrit dans le cadre des contrats de développement État/ Nouvelle-Calédonie 2017-2022 et 2024-2027. Le coût global du projet est évalué à un milliard de francs. (© N.H.)

En cours depuis 2022, le chantier du barrage de Dumbéa entre dans sa troisième phase, qui est également la plus critique. L’occasion de faire un point sur l’avancement des travaux et de revenir sur l’évolution de l’ouvrage depuis 1951, date de sa construction.

À droite du barrage de Dumbéa, en contrebas, des escaliers ont été moulés afin de permettre aux ouvriers d’accéder à la partie haute de la structure. Deux ans après le début du projet, les équipes ont pu commencer à découper, à l’aide de scies à câble, le seuil déversant* du barrage, afin de l’agrandir de chaque côté.

L’objectif : « faire en sorte que s’écoule un plus gros débit d’eau, afin de s’adapter à des crues plus importantes, explique Vaihana Giry, conductrice des travaux. Le risque, en ayant des pluies trop fortes et une quantité d’eau trop importante, c’est que cela pousse le barrage ». Un risque qui augmente à mesure que le changement climatique devient plus concret, avec des pluies extrêmes de plus en plus nombreuses.
Ces travaux permettront de mettre en conformité le barrage avec les normes françaises, en respectant la réglementation qui impose une protection contre une crue millénale (2 360 m3/s). Le barrage était jusque-là sous-dimensionné et conçu pour une crue de 1 400 m3/s.

Un dimensionnement qui n’a pas changé depuis la surélévation de l’ouvrage de trois mètres, en 1971. Cette décision avait été prise afin « d’augmenter la capacité en eau de la structure », indique François Dufourmantelle, directeur à la retraite des services techniques à la Calédonienne des eaux. « Au début, il devait y avoir 200 000 m³ d’eau et en rajoutant trois mètres, ils se sont retrouvés avec 650 000 m³. »

Le barrage a été réalisé entre 1951 et 1953, afin de répondre aux besoins grandissants en eau de la population de Nouméa. Une station d’épuration est créée, un réservoir pour stocker l’eau traitée ainsi qu’une conduite allant jusqu’au Mont Coffyn, où un réservoir est également installé. La gestion de l’ensemble est à l’époque assurée par la mairie de Nouméa, avant de revenir à la Nouvelle-Calédonie. (© Archives CDE)

À l’époque, cette capacité d’eau vient alimenter les foyers de Nouméa, mais aussi, petit à petit, une partie de Dumbéa. « La conduite d’eau passait par des propriétés de la commune. Certains propriétaires voulaient installer un abreuvoir ou une maison et ont donc fait la demande pour avoir un branchement relié à cette conduite. C’est ainsi qu’il a commencé à y avoir des compteurs d’eau desservant certaines propriétés. Jusqu’à même Koutio, où une laiterie était située au niveau de l’ancien Kenu-in. Plus en amont, du côté d’Apogoti, se trouvait également un abattoir », raconte François Dufourmantelle.

UNE EXPLOITATION EN CONTINU

Le barrage de Dumbéa est un « barrage- poids », conçu pour retenir l’eau à l’aide de sa seule masse. Or, en lui enlevant une partie de sa matière au niveau de son seuil déversant, du poids lui est retiré. « Potentiellement, il pourrait se soulever avec les sous-pressions d’eau », précise Vaihana Giry. C’est pourquoi, des tirants d’ancrage actifs – équipements en acier permettant d’ancrer le barrage dans le sol – sont installés. Pour le moment, 21 ont été mis en place et neuf le seront prochainement. L’autre particularité de cette troisième phase a été le choix de maintenir le barrage en exploitation pendant les travaux. Une contrainte majeure, car « cela nous oblige à réguler régulièrement le niveau de retenue d’eau afin d’éviter des déversements pendant que nous effectuons les travaux », illustre Vaihana Giry. Une concertation étroite avec la Calédonienne des eaux est ainsi nécessaire, puisque ce sont ses équipes qui assurent la gestion de la vanne du barrage.

Prochainement, la découpe de la partie « basse » du seuil de déversement va être achevée. Il faudra alors mettre en place les neuf derniers tirants d’ancrage et reconstruire le profil des bassins. Cette dernière étape va demander une régulation encore plus importante du niveau d’eau. À ce stade, la livraison des travaux devrait être possible d’ici la fin de cette année.

Nikita Hoffmann

*La partie du barrage où l’eau s’écoule.

Deux premières phases

Deux phases ont précédé les travaux menés actuellement sur le barrage de Dumbéa. La première a consisté à remettre en état la piste en terre menant au barrage, fortement dégradée, afin que les engins de chantier puissent y accéder. Elle a également permis de renforcer le réseau d’adduction d’eau potable. La deuxième a servi à préparer le chantier et commencer les travaux de terrassement et de génie civil pour la mise en œuvre des protections en aval. C’est également lors de cette phase que la conduite d’adduction d’eau potable a été déplacée et une partie des tirants actifs installée.

 

Une « prise d’eau » avant d’être un barrage

C’est en 1875, à Yahoué, qu’est conçue la première « prise d’eau »*, alimentant en eau les foyers de Nouméa. Elle est constituée d’une conduite d’eau longue de 11 kilomètres, rejoignant le centre-ville, au lieu appelé autrefois « le château d’eau de Yahoué », au-dessus du haut-commissariat. Avec une population en augmentation, ce que l’on appelle aujourd’hui le « vieux » barrage de Dumbéa a été construit en 1892. Il fait dix mètres de hauteur et dispose « d’un peu de réserve d’eau ». Sa conduite d’eau arrive jusqu’en face de l’actuelle FOL, où deux cuves sont disposées. Une troisième cuve sera mise en place par la suite. Puis, en 1930 une deuxième conduite d’eau voit le jour. L’ensemble ne dispose pas encore de station d’épuration. « À l’époque, raconte François Dufourmantelle, on faisait ce que l’on appelle de la verdunisation, c’est-à-dire que l’on rajoutait de l’eau de javel dans l’eau pour la désinfecter ».

*Un barrage dispose d’un réservoir, ce qui n’était pas le cas de cette prise d’eau.

 