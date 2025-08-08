Le barrage de Dumbéa, plus de 70 ans d’histoire

À droite du barrage de Dumbéa, en contrebas, des escaliers ont été moulés afin de permettre aux ouvriers d’accéder à la partie haute de la structure. Deux ans après le début du projet, les équipes ont pu commencer à découper, à l’aide de scies à câble, le seuil déversant* du barrage, afin de l’agrandir de chaque côté.

L’objectif : « faire en sorte que s’écoule un plus gros débit d’eau, afin de s’adapter à des crues plus importantes, explique Vaihana Giry, conductrice des travaux. Le risque, en ayant des pluies trop fortes et une quantité d’eau trop importante, c’est que cela pousse le barrage ». Un risque qui augmente à mesure que le changement climatique devient plus concret, avec des pluies extrêmes de plus en plus nombreuses.

Ces travaux permettront de mettre en conformité le barrage avec les normes françaises, en respectant la réglementation qui impose une protection contre une crue millénale (2 360 m3/s). Le barrage était jusque-là sous-dimensionné et conçu pour une crue de 1 400 m3/s.

Un dimensionnement qui n’a pas changé depuis la surélévation de l’ouvrage de trois mètres, en 1971. Cette décision avait été prise afin « d’augmenter la capacité en eau de la structure », indique François Dufourmantelle, directeur à la retraite des services techniques à la Calédonienne des eaux. « Au début, il devait y avoir 200 000 m³ d’eau et en rajoutant trois mètres, ils se sont retrouvés avec 650 000 m³. »

À l’époque, cette capacité d’eau vient alimenter les foyers de Nouméa, mais aussi, petit à petit, une partie de Dumbéa. « La conduite d’eau passait par des propriétés de la commune. Certains propriétaires voulaient installer un abreuvoir ou une maison et ont donc fait la demande pour avoir un branchement relié à cette conduite. C’est ainsi qu’il a commencé à y avoir des compteurs d’eau desservant certaines propriétés. Jusqu’à même Koutio, où une laiterie était située au niveau de l’ancien Kenu-in. Plus en amont, du côté d’Apogoti, se trouvait également un abattoir », raconte François Dufourmantelle.