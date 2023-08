Le bac de la Ouaième à l’arrêt

Il ne fonctionne plus depuis le lundi 14 et jusqu’au dimanche 27 août inclus en raison de travaux d’urgence à réaliser sur les rampes d’accès et d’une réparation à mener sur l’embarcation. Les personnes devant relier Hienghène et Pouébo sont obligées de passer par Koumac et Ouégoa. En moyenne, chaque jour, le bac réalise 73 rotations et transporte 87 véhicules et 255 passagers, selon NC La 1ère.