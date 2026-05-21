Le 80e anniversaire du retour du Bataillon du Pacifique célébré

Une stèle mettant à l’honneur les Calédoniens engagés dans la Seconde Guerre mondiale a été inaugurée mercredi 20 mai, à l’occasion des 80 ans du retour du Bataillon du Pacifique. Un « grand moment d’émotion », car « nous avons tous un membre de la famille qui est parti, avec le courage que ça représentait […] Il y en a plus de 80 qui ne sont pas revenus. C’est un devoir de mémoire », a partagé la maire de Nouméa, Sonia Lagarde.

Deux classes de défense ont eu l’occasion de visiter le patrouilleur outre-mer Auguste Bénébig. Une exposition photo illustrant le retour du Bataillon a aussi été inaugurée sur les grilles de la mairie de Nouméa.