L’Azerbaïdjan réaffirme son soutien à l’indépendance, Metzdorf répond

Trois députés de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, dont Nicolas Metzdorf, ont adressé, lundi 20 juillet, un courrier au ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, afin de dénoncer les propos du

président de l’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, tenus lors du 4e Forum mondial des médias de Choucha, le 13 juillet.

Celui-ci avait réitéré son soutien à l’indépendance. « Au XXIe siècle, il n’est pas possible de maintenir comme colonies des territoires situées à 10 000 kilomètres de distance. Les populations de ces territoires ne veulent pas de cette situation. », avait-t-il notamment déclaré, avant d’ajouter que « c’est précisément pour cette raison que nous soutenons l’indépendance. Nous souhaitons la liberté de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie, de la Martinique et de Saint-Martin ».

Les trois députés dénoncent une « ingérence » et soulignent que ces propos représentent « une insulte envers la France ». « Les déstabilisations et les ingérences à répétition de l’Azerbaïdjan envers nos territoires ne peuvent plus demeurer impunies et être limitées à de simples condamnations », ont-ils écrit, appelant le ministre à « une réponse ferme ». Le président des Républicains Bruno Retailleau a également souligné que « La France n’a aucune leçon à recevoir de M. Aliyev, qui foule quotidiennement aux pieds les droits de l’Homme dans son propre pays ».