L’Azerbaïdjan réaffirme son soutien à l’indépendance, Metzdorf répond

Trois députés de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, dont Nicolas Metzdorf, ont adressé, lundi 20 juillet, un courrier au ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, afin de dénoncer les propos du
président de l’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, tenus lors du 4e Forum mondial des médias de Choucha, le 13 juillet.
Celui-ci avait réitéré son soutien à l’indépendance. « Au XXIe siècle, il n’est pas possible de maintenir comme colonies des territoires situées à 10 000 kilomètres de distance. Les populations de ces territoires ne veulent pas de cette situation. », avait-t-il notamment déclaré, avant d’ajouter que « c’est précisément pour cette raison que nous soutenons l’indépendance. Nous souhaitons la liberté de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie, de la Martinique et de Saint-Martin ».
Les trois députés dénoncent une « ingérence » et soulignent que ces propos représentent « une insulte envers la France ». « Les déstabilisations et les ingérences à répétition de l’Azerbaïdjan envers nos territoires ne peuvent plus demeurer impunies et être limitées à de simples condamnations », ont-ils écrit, appelant le ministre à « une réponse ferme ». Le président des Républicains Bruno Retailleau a également souligné que « La France n’a aucune leçon à recevoir de M. Aliyev, qui foule quotidiennement aux pieds les droits de l’Homme dans son propre pays ».