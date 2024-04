L’Azerbaïdjan, si proche

La photo, relayée par l’Azertac, l’Agence de presse nationale d’Azerbaïdjan, et datée du 18 avril, témoigne d’un rapprochement officiel, derrière les petits drapeaux du pays hôte et du FLNKS. L’élue UC-FLNKS et Nationalistes des Loyauté, Omayra Naisseline, présente à Bakou un document, face à l’objectif, aux côtés de la présidente de l’institution décrite comme l’Assemblée nationale azérie. D’après le texte associé, « un mémorandum de coopération a été signé entre le Milli Medjlis de la République d’Azerbaïdjan et le Congrès de la Nouvelle-Calédonie ».

L’information révolte les bancs non indépendantistes du boulevard Vauban à Nouméa. Dans un courrier adressé le 22 avril au président du Congrès, l’UC Roch Wamytan, les groupes Les Loyalistes et Rassemblement « dénoncent le déplacement à Bakou d’une délégation » de l’assemblée délibérante calédonienne sans « aucune concertation », « aucun mandat », et s’interrogent sur le coût d’une telle mission. Sonia Backès, Virginie Ruffenach et leurs collègues annoncent avoir saisi le procureur de la République. Calédonie ensemble voit, de son côté, « une honte pour notre pays » et demande « la tenue d’une session extraordinaire sur le sujet ».

Au cœur des reproches, se place l’accointance supposée du FLNKS sous couvert du Congrès avec l’État d’Asie occidentale au régime autoritaire et aux positions anti-françaises. Et ce, dans un but de soutien à la cause indépendantiste du Front. La signature survient de plus au moment où l’Arménie accuse l’Azerbaïdjan de « nettoyage ethnique » dans la région du Haut-Karabakh. « Nous avons beaucoup de compassion pour les Arméniens », a coupé court, mardi 23 avril, face aux médias, Roch Wamytan, en pleine polémique.

Pour le président du Congrès, ce mémorandum ou déclaration d’intention de coopération fait suite à une invitation de la présidente de l’Assemblée azérie, et Omayra Naisseline a profité d’un déplacement du FLNKS pour signer le document au nom du patron de l’institution calédonienne. Selon ses propos, peu clairs, les frais auraient été pris en charge par Bakou. « Pourquoi on diabolise à ce point l’Azerbaïdjan ? a noté l’élu au perchoir. Des quantités de Français travaillent là-bas. »