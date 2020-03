Les représentants de l’Avenir en confiance ont présenté, cette semaine, les listes et les candidats qu’ils soutiennent pour les élections municipales.

Sonia Backes, pour les Républicains calédoniens, Isabelle Champmoreau, pour le Mouvement populaire calédonien, et Thierry Santa, pour le Rassemblement-LR, trois têtes d’affiche de l’Avenir en confiance se sont relayées, lundi, pour énoncer les listes de candidats aux élections municipales qui ont le soutien de la coalition non indépendantiste. Cette annonce groupée intervient un an jour pour jour après le grand meeting de lancement de l’Avenir en confiance à l’hippodrome Henry-Milliard.

L’occasion pour Sonia Backes de préciser : « Il y a un an, nous nous sommes engagés auprès des Calédoniens à construire l’Avenir en confiance et à construire un avenir en confiance. Un avenir qui a vocation à porter le camp loyaliste dans sa globalité pour les différentes échéances. Alors évidemment, pour le deuxième et le troisième référendum, s’il a lieu, mais aussi pour ces municipales, parce que c’est important d’avoir des communes qui vont dans le même sens, des communes qui vont permettre de relancer globalement la Nouvelle-Calédonie. »