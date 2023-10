L’avenir du site minier de Poum en discussion

Portée par la Finc et la CCI, une nouvelle marque visant à faire connaître les produits calédoniens, qu’ils soient issus de l’agriculture, de l’artisanat ou de l’industrie, vient d’être lancée lundi 2 octobre, en partenariat avec les provinces Sud et Nord et l’Agence rurale, avec, pour logo, un cagou dans […]