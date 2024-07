[DOSSIER] L’avenir des métallurgistes ne tient qu’à un fil

♦ KNS : L’ULTIMATUM DU 31 AOÛT

Actionnaire de Koniambo Nickel à hauteur de 49 % et financeur à 98 %, Glencore a annoncé en février son retrait de l’usine du Nord, l’opération étant jugée « non viable » malgré la promesse d’aides. Une phase de transition étendue sur six mois s’est ouverte, avec la mise en sommeil « à chaud » du site industriel, le maintien de l’emploi de tous les salariés locaux de KNS et la recherche d’un repreneur des parts du géant suisse du négoce. L’échéance, décisive pour la vie du projet, tombe le 31 août.

D’après nos sources, sur les six à huit intérêts de reprise manifestés au départ, c’est-à-dire avant le début des émeutes, trois offres dites non engageantes reposent aujourd’hui sur la table et sont en cours d’étude par une banque d’affaires qui doit remettre ses conclusions. Un rapport espéré le plus vite possible, dans les proches semaines, afin de mener des analyses plus poussées.

Des discussions pourraient être engagées avec Glencore en vue d’accorder un délai supplémentaire de quelques mois, si la procédure venait à dépasser l’ultimatum de la fin août. La question de son financement serait évoquée. L’ambition technologique également. Faut-il conserver le procédé NST, ou bien s’orienter vers la fabrication d’un nouveau produit comme la matte et le marché des batteries pour véhicules électriques ?

Le pire doit être néanmoins anticipé, au cas où aucune reprise ne serait conclue. Voilà pourquoi un plan de licenciement collectif pour motif économique, une mesure qui exige un processus de trois mois et intéresse plus de 1 200 employés, est travaillé. « C’est un saut dans l’inconnu », explique un salarié, forcément très inquiet comme tous ses collègues.