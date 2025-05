L’avenir calédonien dans le grand bain national

« EN TRAIN DE S’ENVENIMER »

Au « conclave » de Deva, le rejet par Les Loyalistes et le Rassemblement-LR de la piste institutionnelle de la souveraineté avec la France a ravivé le débat binaire sur l’indépendance et des députés ont décelé, à travers le projet, un « largage » de la Nouvelle-Calédonie. Ces élus pointent, par réelle inquiétude ou par calcul, le risque de contagion dans les autres outre-mer. « C’est en train de s’envenimer », observe un politique calédonien.

En clair, la négociation sur l’avenir du territoire doit rester à hauteur des délégations locales et non pas devenir du combustible à guérillas politiques sur les questions d’intégrité nationale. Sous peine de devenir une affaire incontrôlable. D’autant que le président de la République, Emmanuel Macron, n’a pas désavoué Manuel Valls. Dans ce contexte sensible, afin d’éviter un bouillonnement au Parlement sur le sujet calédonien, le ministre a invité les personnalités de Deva à « poursuivre (leurs) travaux dans le cadre d’un comité de suivi ».

Une réunion sera proposée avant fin juin. À Nouméa ou à Paris. Le projet de souveraineté avec la France « constitue une base pour les discussions et les négociations à venir. Il est évidemment amendable », écrit l’ancien Premier ministre dans le courrier d’invitation lu par DNC. « La négociation pourrait notamment porter sur le délai et les conditions de mise en œuvre ». Selon l’idée de Manuel Valls, la relation entre la France et la Nouvelle-Calédonie serait « structurellement ancrée dans la Constitution française » et ne pourrait « en aucun cas être rompue de manière unilatérale ».

Yann Mainguet