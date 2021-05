L’année 2020 a été marquée par l’essor des activités répressives de l’ACNC qui a ordonné plusieurs sanctions administratives pour un montant total de 54 millions de francs, reversés au budget de la Nouvelle- Calédonie et réduisant de fait les coûts de fonctionnement de l’Autorité. Le Medef-NC s’est indigné des sanctions en matière de délais de paiement pour deux principales raisons, la première étant les difficultés que connaissent les entreprises et la seconde le fait que ce soit uniquement des sociétés privées qui en fassent les frais, alors que les délais dans le public sont nettement plus importants.

Une année productive

C’est d’ailleurs dans ce sens que le mouvement patronal soutien le projet du gouvernement d’allonger la durée légale, qui passerait de 30 jours à 45 jours, soit quelques jours de plus que la pratique moyenne, de l’ordre de 41 jours. Le projet du gouvernement prévoyait même une possibilité de paiement à 60 jours. Un projet qui a été renvoyé par le dépôt d’une motion préjudicielle au Congrès et à propos duquel l’Autorité de la concurrence était plutôt opposée. Pour le Medef-NC, ce projet a, en revanche, le mérite d’être pragmatique en adaptant la réglementation aux pratiques qui permettront ainsi d’éviter des sanctions. Comme le soulignait Jean-François Bouillaguet, le président du syndicat des transporteurs, « il y a la peur du gendarmes. Une grosse amende, ça fait peur ! ».