Pour le président du conseil d’administration de l’OPT, tout comme les syndicats, ouvrir la concurrence sur les télécommunications constitue un premier pas vers le démantèlement du monopole de l’OPT sur la poste et les télécommunications. Les élus et les agents redoutent une dégradation du service public qui en résulterait, l’OPT n’aurait plus les moyens de maintenir son niveau de service public sur l’ensemble du territoire. Aujourd’hui, quelques activités rentables, comme les télécommunications, permettent de financer les autres postes déficitaires de l’Office.

l’Autorité de la concurrence rappelle que le gouvernement avait été alerté dès septembre 2018, à l’occasion d’une réflexion sur l’avenir de l’OPT, quant à la fragilité juridique du monopole de l’OPT sur la question de « l’accès au réseau de télécommunications à haut débit par l’intermédiaire d’un câble sous-marin ». Une fragilité que les élus n’avaient pas cherché à consolider. Pour l’Autorité, « le refus de répondre à la demande d’interconnexion de la SCCI sur le réseau de télécommunications local est susceptible de constituer une pratique d’abus de position dominante de l’OPT ».

Des enjeux multiples

De la même façon, l’ACNC interprète la nouvelle grille tarifaire comme une « stratégie tarifaire d’éviction anticoncurrentielle ». L’Autorité soupçonne même que cette nouvelle grille puisse relever d’une « pratique de subvention croisée anticoncurrentielle ». La baisse de 40 % des tarifs pour les fournisseurs d’accès résulte d’une baisse du tarif d’accès au réseau international de 77 %, compensée par une hausse du tarif au réseau local de 18 %. Pour faire simple, l’ACNC reproche à l’OPT d’avoir augmenté ses tarifs pour le réseau local sur lequel l’Office dispose d’un monopole** pour être plus compétitif sur le réseau international que l’Autorité considère ouvert à la concurrence, compliquant de fait l’entrée sur le marché de la SCCI.

L’Autorité estime que la nouvelle politique tarifaire de l’OPT et son refus de connecter le câble Tomoo au réseau local met en péril la SCCI, alors que l’établissement public dispose simplement d’un monopole réglementaire et non pas légal. Une différence qui permet l’entrée de nouveaux acteurs. Une concurrence que les fournisseurs d’accès voient plutôt d’un bon œil. L’ACNC conclut que les pratiques de l’OPT sont anticoncurrentielles et portent une atteinte grave aux intérêts des consommateurs et enjoint donc l’établissement à proposer à la SCCI, dans un délai maximum de huit semaines, une offre technique et commerciale d’accès au réseau « à des conditions objectives et non discriminatoires et orientée vers les coûts, pour lui permettre l’exercice d’une concurrence effective sur ce marché ». En revanche, l’Autorité ne se prononce pas sur la nouvelle grille tarifaire, laissant le tribunal administratif qui a été saisi se prononcer. Pour sa part, elle juge que l’annulation pourrait constituer un préjudice pour le consommateur au travers d’une hausse des prix.

L’OPT a d’emblée annoncé qu’il porterait un recours devant la cour d’appel de Paris. Ce qui va se jouer, c’est le caractère légal ou non du monopole et il y a fort à parier que le gouvernement ne se laissera pas faire. Au-delà de cette question commerciale se posent de nombreuses autres questions. Cette situation questionne quant à l’ambition réelle de développer l’économie numérique, au-delà des discours volontaristes qui se concrétisent finalement par des politiques publiques faibles et la défense de l’intérêt des consommateurs, liée la légitimité du gouvernement à financer une partie de son déficit budgétaire par des ressources tirées d’un monopole confié à l’un de ses établissements publics. Un dernier point qui renvoie à l’obsolescence de la fiscalité calédonienne.