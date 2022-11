L’Australie va lancer une offre avec les pays du Pacifique pour accueillir le sommet des Nations unies sur le climat en 2026, a déclaré son ministre du Changement climatique et de l’Énergie, Chris Bowen, samedi 5 novembre.

Le nouveau gouvernement travailliste cherche à positionner le pays comme une puissance énergétique renouvelable sur la scène mondiale. Le ministre a annoncé que Kristin Tilley, qui a plus d’une décennie d’expérience dans la politique sur le changement climatique, serait nommée au poste d’ambassadrice afin de travailler avec d’autres pays pour faire face à la crise. « C’est l’occasion, bien sûr pour l’Australie, de rappeler au monde que nous sommes de retour à la table internationale », a déclaré Chris Bowen, lors d’une conférence de presse à Sydney. « C’est une opportunité de travailler en étroite collaboration avec notre famille du Pacifique, et nous chercherons à coorganiser la candidature avec le Pacifique pour aider à élever le dossier pour plus d’actions climatiques. »

L’Australie a pris du retard sur les pays développés dans la lutte contre le changement climatique, l’ancien gouvernement de Scott Morrison résistant aux pressions pour fixer des objectifs sur les émissions de carbone plus ambitieux lors du sommet sur le climat de Glasgow l’année dernière.