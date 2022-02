Après quasiment deux ans de fermeture (depuis mars 2020), l’Australie va rouvrir ses frontières aux touristes le 21 février, à condition d’avoir reçu au moins deux doses de vaccin contre le Covid et de présenter un test négatif à l’arrivée. Naturellement, l’annonce formulée par le Premier ministre, Scott Morrison, lundi 7 février a été accueil- lie avec enthousiasme par les professionnels du tourisme. Mais comme partout la reprise du secteur promet de prendre du temps, sachant notamment que les Chinois et les Néo-Zélandais, principaux visiteurs, sont contraints à de lourdes mesures au retour à la maison : 14 et 10 jours d’isolement.

La fermeture des frontières a coûté chaque mois 2,27 milliards d’euros (270 milliards de francs), selon la Chambre de commerce et d’industrie australienne. Ces derniers mois, les restrictions avaient déjà été progressivement assouplies pour les Australiens, les résidents de longue durée et les étudiants. À noter que des restrictions demeurent aux frontières intérieures à l’entrée de l’Australie-Occidentale (WA). Les voyageurs non vaccinés pour raisons médicales pour- ront formuler une demande et en cas de réponse positive, suivre une quarantaine à l’hôtel.