Le pays a connu une aggravation depuis mi-mars. Il atteint plus de 2 000 cas pour 2 200 lits de soins intensifs et huit morts. La Nouvelle-Galles du Sud est l’État le plus touché avec 7 décès et 800 cas dont 107 des 133 personnes diagnostiquées sur le paquebot Ruby Princess, arrivé à Sydney. Mais le pays tarde à prendre des mesures drastiques Signe d’une certaine insouciance, les plages restent bondées. Seule Bondi Beach a finalement été fermée. Les États ne sont pas tous sur la même longueur d’onde. La plupart ont fermé leurs frontières et leurs ports aux navires ainsi que les lieux non essentiels recevant du public. Les écoles sont closes dans le Victoria. Les conséquences économiques se font ressentir : des milliers d’Australiens demandent des aides sociales.