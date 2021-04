Un peu plus d’un an après la fermeture de ses frontières, la Nouvelle-Zélande a approuvé le principe d’une bulle de voyage sans quatorzaine avec l’Australie à compter du 19 avril. La majorité des États australiens acceptaient déjà les voyageurs néo-zélandais, mais ces derniers devaient faire à leur retour une quatorzaine à leurs frais dans un hôtel. Différents protocoles pourront être mis en œuvre selon l’évolution de la situation en Australie, a expliqué Jacinda Ardern (par exemple, une pause de 72 heures sur les vols, des suspensions). Les Australiens ne pourront pas débarquer s’ils ont des symptômes lors des prises de température aléatoires, tous les passagers devront porter un masque et utiliser l’application Covid Tracer dans le pays. En cas de présence dans un État affecté en Australie, les personnes devront se tester avant le départ et s’isoler. Avant le Covid, 600 000 Australiens voyageaient chaque année en Nouvelle-Zélande. La bulle pourrait apporter jusqu’à un milliard de dollars néo-zélandais à l’industrie touristique.

