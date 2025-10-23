Laurent Prévost directeur de cabinet de Naïma Moutchou

Haut-commissaire de la Nouvelle-Calédonie, de 2019 à 2021, Laurent Prévost a été nommé directeur de cabinet de la nouvelle ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou. Il avait déjà occupé ce poste auprès du secrétaire d’État, Yves Jégo, en 2008, et du ministre François-Noël Buffet, de septembre à décembre 2024.