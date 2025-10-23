Laurent Prévost directeur de cabinet de Naïma Moutchou

Haut-commissaire de la Nouvelle-Calédonie, de 2019 à 2021, Laurent Prévost a été nommé directeur de cabinet de la nouvelle ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou. Il avait déjà occupé ce poste auprès du secrétaire d’État, Yves Jégo, en 2008, et du ministre François-Noël Buffet, de septembre à décembre 2024.
Sur le même thème
Rien de rassurant dans ce que la Nouvelle- Calédonie vit actuellement. Et l’on écoute, avec crainte, les élucubrations des responsables politiques dont la longévité ne tient certainement pas à leurs performances. Alors que la Nouvelle-Calédonie n’a pas de budget, ou pas d’argent pour faire un budget, que le territoire est […]
L’ancien haut-commissaire de Nouvelle-Calédonie (2021-2023), devenu directeur de cabinet d’Emmanuel Macron en 2024, poursuit son ascension fulgurante. Patrice Faure, 58 ans, a été nommé préfet de police de Paris, mercredi 22 octobre en Conseil des ministres, en remplacement de Laurent Nuñez, nouveau ministre de l’Intérieur. Patrice Faure avait rejoint la […]
Une information révélée par le journal Le Monde : 50 détenus de la prison de Nouméa ont signé une requête inédite. Vendredi 17 octobre, un référé-liberté a été déposé par leur avocat au tribunal administratif afin de remettre en cause les conditions de détention dans cette prison. La requête audiencée […]