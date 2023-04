À 18 ans, Laura Ribeiro rêve de voyage et de cinéma, et part étudier à Montréal pendant trois ans. « Ça m’a aidé au niveau artistique et ouverture d’esprit, mais j’ai compris que ce n’était pas pour moi. Depuis toujours, mon but était de voyager. » Direction Barcelone, où elle vit de petits boulots pendant quatre ans et reprend la samba. Au moment du Covid, elle réalise que seule compte la danse.

En Nouvelle-Calédonie pendant quelques mois, elle en profite pour pratiquer « à fond » et mettre de l’argent de côté. Ce n’est qu’une étape avant le Brésil, « pour danser et me reconnecter avec mon pays que je ne connaissais pas », et surtout Rio, berceau de la samba. Le début de l’aventure.

« TU N’AS PAS DE VIE »

La jeune femme de 27 ans s’installe à Santa Teresa, quartier historique, rencontre des « gens incroyables » ‒ « mes colocs sont devenus ma famille » ‒ et intègre Imperatriz Leopoldinense. Dans cette école de la « communidad », les cours et les costumes sont gratuits, car « beaucoup n’ont pas les moyens de payer ».

Cette passion peut coûter cher entre les chaussures, les tenues, le maquillage et les coiffures. « C’est aussi un milieu dans lequel il y a beaucoup d’argent, notamment dans certaines structures. » Une de ses contradictions parmi d’autres. « Je suis hyper féministe, tu veux être toi-même sans trop exagérer, et en même temps, se faire les ongles, ça fait beau. »

Laura Ribeiro danse quinze heures par jour minimum voire non-stop en période de répétitions pour le carnaval, but ultime. Dans un immense hangar – chaque groupe a le sien ‒, dans les rues du quartier de l’école puis, en janvier, sur le Sambadrome, dans les conditions du jour J. Un moment particulier. « Ma mère, qui était venue me rendre visite, m’a vu ce jour-là, c’était beaucoup d’émotion. » Son quotidien est dédié à l’entraînement. « Tu n’as pas de vie. Le soir, je n’arrivais plus à marcher tellement j’avais mal aux pieds, ni à parler tellement j’étais fatiguée. »

Cette année, le défilé est construit autour de l’histoire d’un célèbre chef de bande du Nordeste, une figure des années 1920, début 1930. Musique, chars, chant, costumes en découlent. Le thème est « souvent engagé et politique ». « D’autres écoles parlent racisme, femme noire, minorités. » À rebours de l’image véhiculée par la samba, de plumes et de paillettes.