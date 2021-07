Lorsqu’en avril 2016, Lara Grangeon établit le record de la Grande Traversée du phare Amédée pour sa première excursion en eau libre, personne n’imagine que près de cinq ans plus tard elle sera devenue une spécialiste mondiale de la discipline. Entre-temps, comme toujours avec Lara, il y a eu du travail, du travail et encore du travail. Associé à son mental en acier trempé, son physique inoxydable et son talent brut, ça ne pouvait pas finir autrement. « En me lançant dans l’eau libre, l’objectif c’était de faire mieux qu’en bassin », se souvient-elle.

Faire mieux que deux qualifications aux JO, la barre était assez haute. « J’espérais déjà me qualifier aux Jeux olympiques, j’aime le côté défi. » Première partie relevée dès 2019 lorsque sa quatrième place sur 10 km aux Mondiaux de Yeosu lui offre le ticket pour Tokyo. Pour ne rien gâcher, elle ramène également de Corée le bronze du 25 km dans sa valise. Somptueux. La suite du défi sera pour mercredi prochain et ce n’est pas la plus facile : aller chercher la médaille qui s’est toujours refusée à elle en 2012, comme en 2016 où elle n’avait pas passé les séries en bassin.