L’approvisionnement se fait doucement

La Direction des affaires économiques du gouvernement est en contact constant avec le monde économique (importateurs, grossistes, producteurs) pour recenser les stocks alimentaires disponibles et les installations encore

opérationnelles. « La Nouvelle-Calédonie dispose de deux mois de réserves », a fait savoir le gouvernement, lundi 20 mai. Il s’agirait de deux mois pour la

province Sud, un mois pour les Loyauté et 10 jours pour le Nord, où l’acheminement est organisé par voie maritime et par Casa dans le cadre d’un pont aérien.

Le port autonome fonctionnerait « en pleine capacité » et 103 conteneurs de denrées et de médicaments ont été pris en charge, dimanche 19 mai, avec les services de l’État. La cellule d’approvisionnement a notamment coordonné avec les Forces armées, la livraison de 13 Ephad représentant 900 résidents et soignants. La distribution reste très compliquée dans les quartiers nord de Nouméa et les autres communes de l’agglomération. Une cartographie des enseignes et des commerces opérationnels a été réalisée. La province Sud a mis en place un programme de distribution gratuite de lait et de couches pour bébés.