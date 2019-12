L’amphi 400 de l’UNC était plein à craquer, mardi soir, pour la dernière réunion publique de l’année de l’Avenir en confiance. Tour à tour, Sonia Backes, Thierry Santa, Gil Brial, Virginie Ruffenach, Christopher Gyges et Guy-Olivier Cuenot, notamment, ont pris la parole pour évoquer sur les différents thèmes de l’actualité et revenir sur cette année 2019. La préparation du deuxième référendum a bien entendu été largement discutée, l’occasion pour Gil Brial d’avancer que ce jeudi, l’Avenir en confiance allait appeler tous les partis non indépendantistes à se retrouver autour de l’Avenir en confiance pour composer, ensemble, un front. « Un front qui rassemblerait tous les non-indépendantistes, pour parler d’une même voix, pour gagner le plus largement possible le deuxième référendum le 6 septembre 2020. » Générations NC a dors et déjà annoncé son intention de répondre favorablement à l’appel des partis de l’Avenir en confiance.