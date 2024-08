L’anglais pour rebondir dans la région

« TENIR DANS LA DURÉE »

Le bureau d’étude Geo.Impact, fondé en 2006 et basé à Nouméa, est spécialisé dans les géosciences avec des applications dans la mine, l’environnement, la lutte contre l’érosion, la revégétalisation, l’aménagement du littoral, la gestion des déchets… La crise du nickel a compliqué les affaires en début d’année, au point où une procédure de départ négocié a été conclue avec l’un des sept salariés.

Puis, très vite, l’économie calédonienne s’est arrêtée ou presque sous le coup des violences et destructions. Les six employés, tous ingénieurs géologues, sont désormais au chômage partiel : 60 % des heures travaillées, 40 % chômées, trois jours par semaine au bureau ou sur le terrain. Si la visibilité était réduite en janvier, « à partir des exactions, l’activité a chuté de 40 % », calcule Thierry Dervin.

D’où le recours, en juillet et pour trois mois, à la mesure exceptionnelle sur le temps de travail. « Le but est de tenir dans la durée. » Le gérant du bureau d’étude veut absolument « maintenir cette structure en vie. Parce que l’équipe est super et soudée, des salariés sont là depuis plus de dix ans. Une petite famille ».

Une option a émergé pour résister lors de la période critique : compenser la baisse d’activité en Nouvelle-Calédonie par la signature de marchés ailleurs. Comme en Métropole, où le décalage horaire peut permettre de gagner du temps, et ainsi constituer un avantage compétitif. « Nous avons un savoir-faire qui peut être valorisé à l’extérieur », appuie Thierry Dervin qui, de son aveu, avait déjà en tête ce projet depuis longtemps. « Là, j’ai du temps pour le préparer. »

Le site web est réactualisé, un réseau de professionnels exerçant dans le Pacifique est aussi réactivé… La langue a été perçue comme un frein, même si le niveau de la majorité des salariés est acceptable. D’autant qu’une mission intéressante en Australie et en Indonésie, avec la CCI, Expertise France et le CNRT, est prévue fin octobre. Ce programme, baptisé French Mining and Critical Mineral Tour 2024, « fut le déclic. Il faut se mettre à jour en anglais, c’est la première étape ».