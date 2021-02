Si la situation a retrouvé un certain calme sur l’ensemble du territoire, ce n’est toutefois pas le cas du côté de l’usine du Sud. Ces derniers jours, Vale NC continuait de dénoncer des violences, également condamnées par le Syndicat des industries de la mine au travers d’un communiqué. Ainsi le 13 février, un groupe d’une vingtaine de personnes « cagoulées et armées a tenté de s’introduire sur la mine de Goro ». Une situation qui pose à nouveau la question de la structuration du mouvement Usup. Si certains dénoncent l’instrumentalisation des jeunes par les responsables du collectif, il se pourrait très bien que les personnes mettant la pression sur l’usine et la mine agissent par eux-mêmes.

Le collectif est composé d’une multitude de structures et tendances qui ne sont pas forcément toutes sur la même ligne. C’est en particulier le cas pour une partie de la population des tribus du Grand Sud et de l’île des Pins, très clairement opposée à l’usine et à la reprise d’activité. On a pu le voir le 3 décembre, à l’occasion de la table ronde organisée au haut-commissariat qui avait débouchée sur un accord aussitôt remis en cause. S’il n’y a encore aucun consensus sur les explications de cet échec, il se pourrait très bien qu’il soit le fruit du refus par les militants des concessions accordées par les responsables du collectif.