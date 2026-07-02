Lancement de la saison des baleines

La province Sud a réuni, lundi 29 juin, les opérateurs nautiques, les scientifiques et la protection de l’environnement pour préparer l’arrivée des baleines à bosse. L’occasion de rappeler les pratiques d’observation. Depuis 2019, les règles applicables aux professionnels signataires de la charte de bonnes pratiques sont également imposées aux plaisanciers. De juin à septembre, environ 1 500 baleines transitent dans nos eaux.
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