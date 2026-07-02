Lancement de la saison des baleines

La province Sud a réuni, lundi 29 juin, les opérateurs nautiques, les scientifiques et la protection de l’environnement pour préparer l’arrivée des baleines à bosse. L’occasion de rappeler les pratiques d’observation. Depuis 2019, les règles applicables aux professionnels signataires de la charte de bonnes pratiques sont également imposées aux plaisanciers. De juin à septembre, environ 1 500 baleines transitent dans nos eaux.