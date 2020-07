Fait rare et notable, l’ex-Premier ministre, Édouard Philippe, a donc évoqué le dossier calédonien lors de son discours de passation à Matignon avant de donner le flambeau à Jean Castex. Il a d’abord tenu à saluer les forces politiques du Caillou avant de parler du processus : « Le processus extraordinaire qui a été engagé en Nouvelle-Calédonie, bien avant ce gouvernement et poursuivi par beaucoup de Premiers ministres depuis Michel Rocard, est un processus fascinant, difficile, complexe, incertain encore. Mais il faut rendre hommage à nos concitoyens du Pacifique qui œuvrent pour essayer de trouver les bonnes solutions pour cette île incroyablement attachante. »

Les groupes politiques locaux ont, bien entendu, réagi à ce message. À l’Avenir en confiance, Sonia Backes a souligné l’implication d’Édouard Philippe dans le dossier calédonien. « Il a passé des heures et des heures avec nous. Il nous téléphonait et nous voyait le plus souvent possible. Ça lui permettait d’avoir une connaissance très fine de la Nouvelle-Calédonie. Quand il fallait trancher, il tranchait. On l’a vu sur la dernière décision, sur l’autorisation du bleu, blanc, rouge pour la campagne officielle du référendum. C’était, en tout cas, un très bon interlocuteur pour le territoire », a-t-elle dit.

Côté indépendantiste, Louis Mapou, de l’UNI, a indiqué qu’il regrettait « ce changement d’interlocuteur en cette période d’instabilité. Nous avons là un nouveau Premier ministre, dont on ne sait pas trop l’état d’esprit dans lequel il va s’inscrire, à trois mois du second référendum, alors que nous avons de nombreux chantiers qui n’ont pas été poursuivis ». Victor Tutugoro (UPM) regrette lui aussi cette démission, car « Édouard Philippe avait vraiment pris à cœur le sujet calédonien qu’il aurait pu accompagner de manière positive ». Pour Roch Wamytan, « on sentait qu’il marchait dans le sillage de Michel Rocard », enfin pour Louis Kotra Uregei, du Parti travailliste, « cela ne change rien au combat indépendantiste. »

Le tremplin des municipales

Si l’intervention d’Édouard Philippe a mis en exergue le processus calédonien à Paris, elle signe en même temps le lancement de la campagne pour le deuxième référendum, à peine les municipales terminées. Des communales qui ont, par la même occasion, fait ressortir une certaine radicalisation des partis du camp indépendantiste. Car comme annoncé par les composantes du FLNKS entre les deux tours, les municipales leur ont servi de tremplin à l’élection référendaire. Le positionnement récent de Daniel Goa et son durcissement de ton dans sa dernière lettre ouverte a fonctionné, permettant à l’UC de prendre le pas sur l’UNI. En même temps, les indépendantistes ont recueilli plus de sièges dans le Grand Nouméa les rendant plus optimistes que jamais. Et même si le taux de participation aux municipales n’a pas atteint des sommets, on remarque que l’électorat indépendantiste s’est un peu plus mobilisé, une mobilisation provenant donc de la ligne politique définie par le président de l’UC et dont l’objectif, le 4 octobre, si ce n’est de remporter le scrutin, est de faire simplement mieux que le 4 novembre 2018.