Lana Prost, nouvelle reine de beauté

Lana Prost a été élue Miss Nouvelle-Calédonie 2026, samedi 25 juillet. Estelle Talatini est première dauphine et Havaïki Berteau, deuxième. Âgée de 17 ans, Lana Prost était la benjamine de l’élection. Elle est actuellement en terminale générale, au lycée Lapérouse. Elle représentera la Nouvelle-Calédonie lors du concours Miss France, en décembre prochain.