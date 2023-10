L’ambassadrice des USA en France sur le territoire

Denise Campbell Bauer est en déplacement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, une première pour ces territoires qui « sont au centre de nombreux enjeux vitaux », selon l’ambassadrice, qui s’est exprimée par voie de communiqué. Au programme de cette visite, des rencontres avec les représentants des forces armées, l’État, les institutions. Il s’agit de « discuter des efforts communs pour faire progresser une région du Pacifique libre et ouverte, maintenir l’ordre international et accroître la résilience régionale afin de répondre à la menace posée par le changement climatique ». Des rencontres dans les universités, avec les chefs d’entreprise, sont aussi prévues. L’année 2024 s’annonce « importante pour le partenariat franco-américain » : elle doit notamment honorer les centaines de volontaires locaux qui ont combattu durant la Seconde Guerre mondiale.