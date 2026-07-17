L’alliance bientôt à l’épreuve

L’élection de Virginie Ruffenach, du Rassemblement-LR, à la présidence du Congrès, ainsi que de Veylma Falaeo, de l’Éveil océanien, à celle de la commission permanente de l’institution, vendredi 10 juillet, constitue la première étape d’une nouvelle alliance.

La composition du gouvernement avant la fin du mois et surtout la désignation de l’EO Milakulo Tukumuli à la tête de l’exécutif, au plus tard le 5 août, représenteront le deuxième temps fort et scelleront la mise en place d’une majorité. Car, à l’image de 2019, les élections provinciales ont débouché, au soir du dimanche 28 juin, sur un paysage politique éclaté, boulevard Vauban : 26 indépendantistes – avec de réels différends entre l’UNI et l’UC-FLNKS –, 24 loyalistes et quatre Éveil océanien, retrouvés une nouvelle fois dans un rôle de « faiseur de roi ».

Officialisé la veille des élections au Congrès, le rapprochement de l’EO avec Les Loyalistes-Rassemblement-LR s’appuie sur « un accord de gouvernance » pour toute la mandature, soit de 2026 à 2031. L’objectif, selon les auteurs, étant de « poser une stabilité institutionnelle » favorable à l’avancée d’« engagements communs », tels que la reconstruction du « modèle économique et social », le don d’« un avenir à la jeunesse », le retissage de « la cohésion calédonienne » ou encore la transformation de « la manière de gouverner ».

Le document transmis mentionne les grands principes de l’accord – la ligne de l’entente, l’instauration d’un comité de pilotage hebdomadaire et d’un point d’étape à six mois –, mais ne liste pas le détail des travaux à venir.

QUELQUES MOIS OU DEUX ANS

Ce cadre politique, qui écarte de fait tout retour d’une « majorité océanienne » avec les indépendantistes, est posé, pour l’instant, sur le papier, avec 28 voix, soit le seuil de la majorité absolue. Dès l’élection du 10 juillet au Congrès, une question évidente a germé sur la durée de l’alliance. Et ce, pour au moins trois raisons. Le territoire a tout d’abord connu, sur près de trente ans, de nombreux arrangements et autres ententes. « Un pacte de cinq ans est relativement long dans l’histoire politique récente de la Nouvelle-Calédonie : depuis 1999, certaines alliances ont tenu une mandature, mais beaucoup se sont recomposées au bout de quelques mois ou de deux ans », écrit le démographe calédonien et ingénieur d’études en sciences sociales, Jonas Brouillon, sur son blog contours.nc. « L’enjeu n’est donc pas seulement de savoir qui additionne 28 voix, mais ce que le pacte promet, ce qui est effectivement fait et ce qui reste invérifiable. »

Parmi les épisodes les plus récents, l’alternance Avenir en confiance-Éveil océanien dès 2019, puis indépendantistes-Éveil océanien dans une majorité océanienne, a non seulement fait couler de l’encre, mais a aussi complexifié la lecture de l’électorat.