« Intégré socialement »

L’alcool s’est enraciné. Plus que le cannabis et le kava, dont les noms ont été conservés. « L’alcool, lui, a été nommé dans les langues kanak, ce qui veut dire qu’il a été intégré socialement. Et puis, deux éléments fondaient le rite de passage à l’âge d’homme : l’alcool et le tabac, précise Jone Passa. Ces processus de socialisation ont été assimilés alors qu’ils n’avaient pas leur place. »

Légitimant ainsi un usage de l’alcool qui n’est pas lié à la notion de plaisir. « Son arrivée ne s’est pas faite par ce biais-là, c’était une monnaie d’échange, on faisait boire les gens par opportunité. Donc, on ne connaît pas la sobriété. S’il y a dix bouteilles, on les boit. On boit pour se défoncer, très vite et de l’alcool fort. C’est un élément inscrit dans les rapports culturels. »

Avec le temps, l’alcool s’est banalisé. Jone Passa réalise une étude pour le compte de la province des îles Loyauté. Dans ce cadre, il a interrogé 1 200 jeunes de 16 à 25 ans, entre autres sur leur comportement vis- à-vis de l’alcool. « Une partie indique avoir déjà fait un coma éthylique, précise le sociologue. Ils commencent à boire tôt. C’est devenu tellement courant qu’être victime de trous noirs, par exemple, est un défi. Et des défis, il y en a à relever en permanence. »