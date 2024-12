L’aide de l’État passe, les critiques restent

Dix heures de discussion, plus d’une dizaine d’amendements et de multiples suspensions de séance. Mercredi 11 décembre, les élus ont finalement voté la décision modificative budgétaire n°6, à plus de 23 heures. Ce texte prévoit deux choses. Premièrement, l’octroi, par l’État, de plus de 27 milliards de francs sous la forme d’avance remboursable pour subvenir aux besoins des collectivités. Deuxièmement, une convention contenant les réformes demandées par l’État à la Nouvelle-Calédonie sur la révision du fonctionnement de la TGC, l’augmentation d’un point de la CCS et l’instauration d’un jour de carence pour les fonctionnaires. Il s’agit, a indiqué Louis Mapou venu défendre le document, « de la dernière tranche d’un soutien convenu depuis le mois de mai », soit, en totalité, une aide de « 64 milliards de francs, dont 78 % d’avances remboursables ». Le président du gouvernement insiste, les enjeux de la DM6 sont connus : « permettre aux institutions d’assumer leurs missions jusqu’à fin 2024 et durant les mois de janvier et février selon leur situation ». Mais voilà, cet argent ne sera effectivement donné qu’à condition que les représentants du Congrès actent les réformes avant le 31 décembre. L’État ne laisse pas le choix. Car la Nouvelle-Calédonie, si elle subit les effets de la crise engendrée par les émeutes du mois de mai, paie également des années de laisser-aller.

LE CONGRÈS PAS ASSOCIÉ,UN PROBLÈME Or, dans ce texte, rien ne va pour Philippe Gomès. Autant sur la forme de l’aide, un prêt, qui, en s’ajoutant à ceux déjà octroyés, fait exploser l’endettement, que sur la nature des réformes. « Avec un PIB réduit de 30 %, 15 000 Calédoniens au chômage partiel qui passeront au chômage total en janvier, des entreprises qui ferment, l’État va imposer des milliards d’impôts pour la Nouvelle- Calédonie. » Surtout, Calédonie ensemble critique l’attitude du gouvernement, qui « négocie des conditions qui relèvent de la compétence du Congrès. C’est un problème majeur de ne pas avoir été associé en amont ». Virginie Ruffenach (Le Rassemblement) abonde. « Nous devons nous serrer les coudes face à l’État, nous militons pour travailler ensemble sur les prochaines conventions. » Malgré les attaques, les élus, contraints, se sont prononcés favorables à l’unanimité. « Nous sommes dans une situation d’urgence absolue, cela ne laisse pas le luxe de l’immobilisme », considère Pierre-Chanel Tutugoro, président du groupe UC-FLNKS et Nationalistes. « Ce projet permet de sauver les collectivités calédoniennes, Enercal, le Ruamm et de financer le chômage », pose Sonia Backès (Les Loyalistes), qui appelle, elle aussi, à un changement de méthode. « Le gouvernement sera plus fort pour aller négocier s’il le fait avec le mandat du Congrès. Nous allons le proposer. » Les autres griefs s’adressent à l’État, qui demande une augmentation de la fiscalité, alors que « nous devons bénéficier de la solidarité nationale ». Un des amendement rappelle d’ailleurs qu’afin « d’éviter un endettement excessif », l’État doit privilégier les subventions.