Avec 329 tonnes vendues en 2021, la «bio» ne représente que 1 % de la production agricole calédonienne. La statistique est sévère, certes, mais elle masque un intérêt croissant pour les techniques « biologiques et alternatives », partagé bien au-delà du petit cercle des parcelles certifiées « zéro pesticides et engrais de synthèse ».

Les organisateurs de Tech&Bio ont de sérieuses raisons de croire que, loin des néons blafards de la Maison des artisans, leur rendez-vous haut en couleur rassemblera 1 000 personnes sur les terres de Popidéry, dans une semaine. « On va parler à tous les agriculteurs, et leur faire découvrir des machines, des façons de travailler », promet Gérard Pasco, président de la Chambre d’agriculture et de la pêche.

Photo : L’élevage biologique de Patrick Ardimanni, à Tontouta. / G.C.

Après deux années de Niña, les parcelles gorgées d’eau seront évidemment au cœur des discussions. « On aura des gens qui savent travailler les terres pentues, loin des rivières, pas de première qualité, pour échanger sur ces problématiques. » Il compte sur des invités fidjiens, tahitiens, vanuatais. « On aura la chance de bénéficier de leur expérience, il faut en profiter. » Gérard Pasco est même persuadé que l’événement peut avoir des conséquences immédiates. « Après un rendez- vous de ce genre, certains changent carrément leur méthode de travail. »

Moins de philosophie, plus de technique

Franck Soury-Lavergne, l’hôte, est sur la même longueur d’onde. « Aujourd’hui, la société demande à l’agriculture de limiter son impact sur l’environnement. Le changement climatique nous impose aussi une évolution. Et l’agriculture bio se place comme une source de solutions innovantes pour tout le monde. »

Photo : Franck Soury-Lavergne, président de l’association Bio Calédonia, gère le label Bio Pasifika localement. / G.C.

En Nouvelle-Calédonie, il ne compte pas sur un virage à 180° de l’agriculture conventionnelle, mais sur une transition. « Je pense qu’on arrive à un tournant. On sort de l’approche philosophique de la bio, on entre dans la technique. »