Le gouvernement propose de reculer l’âge de la retraite, une résolution qui fait suite aux propositions retenues par les partenaires sociaux pour assurer la pérennité du régime retraite des travailleurs salariés. Ce recul progressif se ferait à partir du 1er janvier 2023 et par paliers annuels de six mois, soit un décalage progressif de l’âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans.

À 60 ans jusqu’au 31 décembre 2022, à 60 ans et six mois à compter du 1er janvier 2023, à 61 ans à compter du 1er janvier 2024, à 61 ans et six mois à compter du 1er janvier 2025 et enfin, à 62 ans à compter du 1er janvier 2026.

Cette délibération doit maintenant passer au Congrès.