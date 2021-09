Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères français parle d’un « coup de couteau dans le dos » venant des États-Unis, c’est dire si le dossier est énorme. Tout a commencé il y a une semaine lorsque Canberra a annulé un contrat de 56 milliards d’euros avec la France pour la construction de sous-marins. L’Australie va finalement s’équiper avec les États-Unis et le Royaume-Unis, pays avec lesquels elle a signé un pacte de sécurité nommé Aukus (Australie, UK, US). Cette alliance inclut la fourniture de sous-marins américains à propulsion nucléaire (et non armement) à l’Australie alors que l’accord conclu en 2016 entre Paris et Canberra avait acté la livraison de 12 sous-marins à propulsion conventionnelle du français Naval Group. En réalité, l’enjeu de cette affaire dépasse de loin le contrat lui-même.

Tensions avec la Chine

Pour le Premier ministre australien, Scott Morrison, « cette décision difficile a été prise en réponse à l’évolution rapide de l’environnement stratégique auquel l’Australie est confrontée, qui rendrait les sous-marins à propulsion conventionnelle inadaptés aux futurs besoins opérationnels », écrit-il dans un communiqué de l’ambassade d’Australie en France, tout en assurant que « la France reste un partenaire stratégique de premier rang pour l’Australie ». Le président américain, Joe Biden, précise que l’accord Aukus vise à « défendre la paix et la stabilité dans toute la région » (contre l’appétit chinois) et doit permettre de « doper la coopération dans de nombreux et nouveaux domaines » comme l’intelligence artificielle, les technologies quantiques et les « capacités sous-marines ». Qu’est-ce que les États-Unis reprochent à la Chine. Plusieurs choses : son ambition d’expansion économique dans la région et au-delà, l’ingérence soupçonnée de Pékin en Australie, le refus de Huawei sur l’île-continent pour la 5G ou encore le blocage concernant la demande de Canberra de mener une enquête sur les origines du Covid. Bref, les relations sont tendues.