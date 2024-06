L’aéroport de La Tontouta fermé jusqu’au 2 juin

L’aéroport international restera fermé aux vols commerciaux au moins jusqu’au dimanche 2 juin.

L’État en partenariat avec le gouvernement, les autorités des pays voisins a pu raccompagner 1 600 touristes hors de Nouvelle-Calédonie. Ces rapatriements ont été effectués depuis Magenta et La Tontouta avec de lourdes contraintes opérationnelles et une priorisation notamment sur des critères de santé. Les passagers ont été transportés par avion militaire et civil (Aircalin, Air France). En parallèle, plus de 700 résidents calédoniens ont pu regagner le territoire.

Les passagers encore bloqués peuvent s’inscrire sur le site nouvelle-caledonie.gouv.fr pour la Métropole ou sur presidence.pf pour la Polynésie. Des vols vers Tahiti, Wallis et le Vanuatu sont programmés cette semaine. Les résidents qui sont hors territoire doivent se rapprocher de leur compagnie aérienne ou agence de voyage. Une aide financière journalière d’urgence a été mise en place par la province Sud. Au moins 12 000 passagers sont affectés par la suspension des vols Aircalin.

Les options proposées sont l’annulation sans frais ou le report du voyage sans frais pour un départ avant le 30 juin. Les services de l’État ont aussi coordonné des transports de passagers sur le territoire. 60 ont par exemple été acheminés par des moyens aériens depuis les Îles Loyauté vers Nouméa. D’autres ont rejoint la capitale par voie maritime depuis Bourail, les Loyauté et l’Île des Pins. Jeudi 30 mai, le gouvernement et la province des Îles organisaient des rotations de Nouméa vers Lifou et Maré, principalement pour des évasans, cas médicaux et personnels essentiels. Vendredi et samedi, place à Ouvéa et l’Île des Pins.